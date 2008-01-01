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Атлантический циклон добрался до Русского Севера

ИА "Метеоновости" / 14:59 Пятница, 31 июля



Ненастный циклон с Северной Атлантики не дает отдохнут жителям Северо-Западного округа. Атмосферный вихрь поставляет в регион не только прохладный воздух, но и обильные грозовые дожди. 30 и ночью 31 июля сильные грозовые дожди обрушились на Карелию. Количество осадков достигло 41 мм. Атмосферные фронты добрались до Архангельской области, где тоже не обошлось без ливней и гроз. Выпало до 42 мм небесной влаги. Такое количество осадков больше половины месячной нормы для этих мест.



1 августа циклон сместится на юго-восток и начнет заполняться. Ослабеют и атмосферные фронты. Пройдут дожди от небольших до умеренных, усилится ветер. Температура воздуха в регионе 15..20 градусов - ниже климатической нормы на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /



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