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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:19 Суббота, 1 августа



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 19..21, по области 18..23 градуса. Ветер северный 5-10 м/с, при грозе с порывами 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 739 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.



Для большинства метеозависимых людей такие внешние условия не являются нагрузочными, метеопатические реакции и симптомы недомогания развиваются редко. Для лиц с заболеваниями, осложненными хронической кислородной недостаточность (легочная патология, эндокринные нарушения, хроническая ишемическая болезнь сердца и др.) такая погода является наиболее комфортной. Различные негативные реакции в виде плохого самочувствия, частых приступов мигрени, снижение активности и психоэмоцинального статуса, могут быть ответной реакцией на неустойчивый характер погоды, особенно на преобладание облачности и колебания атмосферного давления.



И все же, лето - благоприятный период для повышения функциональных резервов, занятий спортом и закаливанием, улучшения состояния нервной системы. / meteonovosti.ru /



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