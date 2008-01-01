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Дождь не обошел Москву и в последний день июля

ИА "Метеоновости" / 08:39 Суббота, 1 августа



Июль 2020 года оказался вторым самым дождливым за 140 лет инструментальных наблюдений в столице. За месяц на ВДНХ выпало 175 мм осадков, первенство сохранилось за 2008 годом с месячной суммой 181,2 мм. За месяц было 22 дня с осадками, и в последний день локальные дожди не обошли Москву.



За день 31 июля наиболее интенсивные дожди прошли в Центральной и Юго-восточном округе, до 11 мм. В Северном округе сумма осадков не превысила 6 мм, а в Восточном дождь был небольшим, менее 1 мм. / meteonovosti.ru /



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