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Небывалая жара обрушилась на Западную Европу

ИА "Метеоновости" / 09:15 Суббота, 1 августа



Последний день июля в странах Западной Европы оказался очень жарким. В большинстве стран были установлены новые рекорды максимальной температуры.



В Лондоне воздух раскалился до 37,8 градуса, против прежнего рекорда 31,3 градуса в 1999 году, в Париже было 39,3 градуса, что почти на 3 градуса выше рекорда 1943 года. Очень жарко было в Бельгии, новый рекорд температуры в Люксембурге 35,1 градуса.



Жара охватила и север Италии, в Турине максимальная температура воздуха достигла 34,4 градуса, против прежнего рекорда 33,0 градуса в 1982 году.



Причиной столь жаркой погоды стал ярко выраженные меридиональные синоптические процессы, в частности глубокий циклон с центром над Исландией закачивал далеко на север жаркий африканский воздух, который в условиях повышенного давления и ясного неба на западным Средиземноморьем, разогревался до не бывало высоких значений. / meteonovosti.ru /



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