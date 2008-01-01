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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:57 Суббота, 1 августа



Начинается август, последний день лета. В народе существует несколько примет, согласно которым именно первый день последнего летнего месяца определял, каким будет не только весь август, но и осень. Считалось, что если день дождливый, то и осень будет сырой, а сухая погода предвещала сухую и теплую осень. Но приметы на столь долгий срок оправдываются не всегда. Хотя и погода не часто соответствует климатической норме. Например, в 1936 году день был жарким, термометр в тени показал +34,4 градуса. Даже рекордному 2010 году не удалось перекрыть это значение. А минимальная температура была зафиксирована в 1894 году, под утро 1 августа воздух остыл до 6,6 градуса. Рекорд осадков, 27,9 мм, остался в 1889 году.



В 2019 году август начался прохладной погодой: температура воздуха была ниже нормы на 5 градусов. Ночью +10,6, днем 15,8 - как в начале сентября. Прошел небольшой дождь. / meteonovosti.ru /



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