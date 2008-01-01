Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
1 августа 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:57 Суббота, 1 августа

  Начинается август, последний день лета. В народе существует несколько примет, согласно которым именно первый день последнего летнего месяца определял, каким будет не только весь август, но и осень. Считалось, что если день дождливый, то и осень будет сырой, а сухая погода предвещала сухую и теплую осень. Но приметы на столь долгий срок оправдываются не всегда. Хотя и погода не часто соответствует климатической норме. Например, в 1936 году день был жарким, термометр в тени показал +34,4 градуса. Даже рекордному 2010 году не удалось перекрыть это значение. А минимальная температура была зафиксирована в 1894 году, под утро 1 августа воздух остыл до 6,6 градуса. Рекорд осадков, 27,9 мм, остался в 1889 году.

В 2019 году август начался прохладной погодой: температура воздуха была ниже нормы на 5 градусов. Ночью +10,6, днем 15,8 - как в начале сентября. Прошел небольшой дождь. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+18
Вс.
2 авг.
+20
Пн.
3 авг.
+22
Вт.
4 авг.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+50
Абадан		 +1
Мар-дель-Плата

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Бербанк

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100