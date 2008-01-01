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Якутск в дыму лесных пожаров

ИА "Метеоновости" / 10:21 Суббота, 1 августа



Жаркая и сухая погода в центральных и северных улусах Якутии стала причиной большого количества лесных пожаров. Вечером 31 июля Якутск окутал дым, который ветром был принесен от пожаров на северных территориях, которые лежат по реке Алдан.



Отмечается, что лесные пожары полыхают в Среднеколымском, Момском, Верхоянском, Томпонском, Нижнеколымском, Верхнеколымском, Горном, Усть-Алданском, Намском и Усть-Майском районах Якутии.



Из-за пожаров в лесах Якутии введен режим ЧС. Наиболее сложная обстановка зафиксирована в северных районах региона.



Снижение температуры и прошедшие дождь в конце июля уменьшили степень пожарной опасности, но не всегда погода становится причиной лесных пожаров. / meteonovosti.ru /



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