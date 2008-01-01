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Рекорды температуры

ИА "Метеоновости" / 11:11 Суббота, 1 августа



Последний июльский день на температурные рекорды был небогат. Так в Якутии, где много дней самого жаркого летнего месяца обновлялись рекорды тепла, в ночь на 31 июля обновился рекорд холода. Так на станции Восточная ( северо-восток республики Саха) температура понижалась до -4,9 градуса ( предыдущие рекорд -2,7 градуса был зафиксирован в 1958 году). И в предстоящие сутки в антициклоне ночь на северо-востоке будет холодной: местами температура там может опуститься до -4 градусов.



А вот в Поронайске ( юг Сахалина) днем в пятницу воздух прогревался до 29,4 градуса ( предыдущий рекорд, 28,9 градуса был в далеком 1933 году). Уже сегодня небольшой дождь освежит воздух и немного понизит температуру, а завтра на юге 19-24 градуса. / meteonovosti.ru /



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