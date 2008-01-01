Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
1 августа 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекорды температуры


ИА "Метеоновости" / 11:11 Суббота, 1 августа

  Последний июльский день на температурные рекорды был небогат. Так в Якутии, где много дней самого жаркого летнего месяца обновлялись рекорды тепла, в ночь на 31 июля обновился рекорд холода. Так на станции Восточная ( северо-восток республики Саха) температура понижалась до -4,9 градуса ( предыдущие рекорд -2,7 градуса был зафиксирован в 1958 году). И в предстоящие сутки в антициклоне ночь на северо-востоке будет холодной: местами температура там может опуститься до -4 градусов.

А вот в Поронайске ( юг Сахалина) днем в пятницу воздух прогревался до 29,4 градуса ( предыдущий рекорд, 28,9 градуса был в далеком 1933 году). Уже сегодня небольшой дождь освежит воздух и немного понизит температуру, а завтра на юге 19-24 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+18
Вс.
2 авг.
+20
Пн.
3 авг.
+22
Вт.
4 авг.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+50
Абадан		 +1
Мар-дель-Плата

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Бербанк

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100