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Новости погоды
Жара перевалила Альпы
ИА "Метеоновости" / 11:16 Суббота, 1 августа
Над Западной Европой сформировался антициклон, который за счет дневного прогрева усилит жару. 31 июля рекордно жарко было на юго-западе Германии, в Трире, самом старом городе Германии, температура достигла рекордных 38,4 градусов.
1 августа рекордная жара ожидается на юге Германии и в Австрии. В Мюнхене и Вене ожидается установление новых рекордов.
Для Вены самым жарким было 1 августа 2017 года, когда воздух раскалился до 36 градусов, в том же году в Мюнхене было 33,8 градуса / meteonovosti.ru /
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