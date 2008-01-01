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Жара перевалила Альпы

ИА "Метеоновости" / 11:16 Суббота, 1 августа



Над Западной Европой сформировался антициклон, который за счет дневного прогрева усилит жару. 31 июля рекордно жарко было на юго-западе Германии, в Трире, самом старом городе Германии, температура достигла рекордных 38,4 градусов.



1 августа рекордная жара ожидается на юге Германии и в Австрии. В Мюнхене и Вене ожидается установление новых рекордов.



Для Вены самым жарким было 1 августа 2017 года, когда воздух раскалился до 36 градусов, в том же году в Мюнхене было 33,8 градуса / meteonovosti.ru /



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