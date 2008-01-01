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Рекорда по осадкам не получилось

ИА "Метеоновости" / 12:10 Суббота, 1 августа



Как в Москве ни рвался нынешний июль в рекордсмены по осадкам, все же самым дождливым по данным метеостанции ВВЦ остался июль 2008 года, когда за месяц выпало 181 мм небесной влаги. Нынешнему июлю достало 2-е место, а количество выпавших осадков составило 175 мм, что составило 186 % месячной нормы. А самым дождливым был день 27 июля, когда выпало 48 мм осадков ( около 50% месячной нормы). Температура в течение месяца колебалась от 17 до 30 градусов и такие температурные "качели" , как и перепады атмосферного давления неважно переносились метеочувствительными людьми. Несмотря на столь неустойчивый температурный режим, средняя месячная температура воздуха оказалась близка к климатической норме ( выше ее всего на 0,5 градуса). Не обошлось без гроз и сильного порывистого ветра. Все данные месяца уже вошли в климатические справочники, а мы ждем, чем порадует нас последний месяц лета. Завтра в Москве и области еще сохранится прохладная погода, местами с небольшим кратковременным дождем, а вот с начала недели погоду в свои руки возьмет погожий антициклон. Осадки станут маловероятны, а столбики термометров "поползут" вверх. / meteonovosti.ru /



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