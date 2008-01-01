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Угроза восточному побережью США

ИА "Метеоновости" / 13:15 Суббота, 1 августа



Ураган "Исайяс", от которого пострадали Пуэрто-Рико, Доминикана, который в пятницу бушевал на островах Теркс и Кайкос, а также Багамах, представляет угрозу для всего Восточного побережья США. В пятницу он уже прошел остров Большой Инагуа и двигался к центральной части Багам со скоростью 26 км/ч. Как информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), скорость ветра оценивается в 130 км/ч. Сегодня , 1 августа ураган пройдет Багамские острова и приблизится к восточному побережью американского штата Флорида, где уже объявлено предупреждение о тропическом шторме. А 3 августа под его прямой удар могут попасть штаты Южная и Северная Каролина. Затем он продолжит движение вдоль Восточного побережья до юго-востока Канады. Во Флориде может выпасть 50-100 см осадков, в отдельных районах ≈ до 150 мм. В некоторых населенных пунктах могут произойти наводнения. Также действует предупреждение о высоких волнах на побережье. / meteonovosti.ru /



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