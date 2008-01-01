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Дожди на юге европейской России

ИА "Метеоновости" / 14:31 Суббота, 1 августа



Малоподвижный атмосферный фронт продолжает поддерживать неустойчивую погоду на юге Европейской России.



По южному федеральному округу до конца сегодняшнего дня и в течение завтрашнего продолжает действовать предупреждение о кратковременных дождях, грозах в отдельных районах ( кроме Астраханской и Ростовской областей) дожди могут быть сильные, с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. А на реках Кабардино-Балкарии сегодня завтра из-за сильных дождей ожидается сильный подъем воды до уровня неблагоприятных отметок, в горах сход селей.



Уже сегодня утром в Туапсинском районе краснодарского края в период с 08 часов до 10 часов 30 минут выпало 105 мм осадков! К юго-востоку от Туапсе на расстоянии 5 км наблюдался и смерч, который к счастью разрушился не достигнув берега.



Атмосферный фронт не уйдет далеко и в начале недели, поэтому сложные погодные условия на юге сохраняются. Днем 22-27, местами до 30, в Калмыкии до 32 градусов, на черноморском побережье 23-28 градусов.



А вот в Крыму завтра еще местами с короткими грозовыми дождями, порывами ветра до 15 м/сек, 23-28 градусов. С начала недели усилится влияние антициклона с запада, осадки прекратятся, ослабеет ветер, 25-30, к середине недели до 33 градусов.



Температура воды у берегов Крыма 24-25 градусов; на черноморском побережье краснодарского края 26-27 градусов. / meteonovosti.ru /



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