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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:39 Воскресенье, 2 августа



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тылу циклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 19..21, по области 17..22 градуса. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 55%.



В столичном регионе сохранится умеренно прохладная погода, , уменьшится влажность, атмосферное давление будет слабо расти и фон его останется пониженным. Содержание кислорода в приземном слое воздухе повышенное.



Зависимость от погодных факторов существуют практически у каждого второго человека, в том числе и у практически здоровых людей. Кто-то приспосабливается, и погодные капризы проходят без последствий, а у метеочувствительных людей, имеющих целый набор хронических недугов, даже незначительные изменения метеопараметров могут привести к серьезным нарушениям. Летний период для метеочувствительных людей является наиболее благоприятным, и погодообусловленные обострения отмечаются значительно реже. Но этим летом неустойчивая погода все чаще становится причиной недомогания и обострений. Прежде всего, болезненно реагируют люди старшего возраста с неустойчивыми сосудистыми реакциями (гипо- и гипертоники, лица с нейроциркуляторной астенией, психоэмоциональными расстройствами).



В воскресенье для большинства метеозависимых людей погодные условия будут комфортными, благоприятный кислородный и температурный режим позволят совершать терренкуры, закаливающие прогулки, заниматься спортом, что благоприятно скажется на общем самочувствии и укреплении здоровья.



Геомагнитный фон 02 августа прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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