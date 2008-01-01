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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:29 Воскресенье, 2 августа

  Тепло в Москву возвращается очень медленно. Подрастает атмосферное давление, уменьшается вероятность осадков. Сегодня при переменной облачности небольшой кратковременный дождь пройдет местами, после полудня 19..21 градус. А завтра будет еще теплее, однако до рекордов 2010 года далеко, когда 2 августа температура повышалась до 36,9 градуса! Самой холодной была ночь 1894 года , в ранние утренние часы воздух остывал до +5,5 градуса. А самым дождливым 2 августа было в 1953 году, когда выпало 26,4 мм осадков.

Прохладно было в этот день в прошлом, 2019 году. Под утро всего 11 градусов, а днем температура не превысила 15,9 градуса. Ночью прошел небольшой дождь, выпало 0,6 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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