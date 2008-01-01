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Новости погоды


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На юге Дальнего Востока сильные грозовые ливни


ИА "Метеоновости" / 11:29 Воскресенье, 2 августа

  В минувшую субботу по югу Дальнего Востока протянулась активная фронтальная зона, которая и отметилась сильными дождями с грозой в Амурской области, где выпало до 44 мм, в Приморском и Хабаровском края до 46-52 мм соответственно. Сильный дождь, количеством до 46 мм, с грозой обрушился на Бурятию, в Забайкальском крае налило до 32 мм, а ветер усиливался в порывах до штормового, 25 м/с.

В воскресный день в наступление пойдет циклон. Сегодня-завтра Забайкальском крае и в Бурятии будут продолжаться дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, с грозой, градом и усилением ветра в порывах до 24 м/с. В Амурской области сильный и очень сильный дождь, сильные ливни, гроза, при грозе ветер разгонится до 15-20 м/с. Дожди ливневого характера будут в центральных и южных районах Хабаровского края ливневый дождь, гроза, ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с. Влияние циклона распространится и на Приморье, где дожди разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах сильные, местами грозы, при грозах усиление ветра в порывах 18 м/с. В краевом центре - Владивостоке, с самого утра идет слабый ливневый дождь, к вечеру он усилится и в начале новой недели он ожидается сильный при ветре в порывах до 18 м/с.

До середины новой недели на юге Дальнего Востока сохранится облачная и дождливая погода. / meteonovosti.ru /
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