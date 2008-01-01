

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О тропических циклонах в северном полушарии

ИА "Метеоновости" / 12:12 Воскресенье, 2 августа



В северном полушарии в разгаре сезон тропических циклонов.



Лидером по количеству штормов является Тихий океан. Тропические депрессии, которые сформировались здесь, усилились, достигли стадии тропического шторма и обрели имена.



В Филиппинском море находится тропический шторм "Хагупит" (по филиппинской классификации "Диндо") который продвигается на северо-запад со скоростью 20 км/час. По данным Филиппинской администрации атмосферных, геофизических и астрономических услуг (PAGASA), скорость ветра вблизи центра составляет 65 с порывами 80 км/час, информирует.



По прогнозу, тропический шторм 2 августа пройдет через японские острова Яэама и продолжит двигаться на юго-восток Китая.



В Южно-Китайском море тропическая депрессия прошла через южные и юго-западные районы китайского острова Хайнань, усилилась и стала тропическим штормом "Синлаку". Он находится в 200 км к югу от побережья провинции Тхайбинь и движется на северо-запад со скоростью 15-20 км/час. По сообщениям Национального центра гидрометеорологических прогнозов Вьетнама (NCHMF), скорость ветра вблизи центра достигает 60 с порывами 75 км/час. Сегодня тропический шторм выйдет на северо-восток Вьетнама. В северной половине страны ожидаются проливные дожди, прогнозируемое количество осадков может составить 200-400 мм, а в некоторых районах достигнуть и 500 мм. Прогнозируется штормовой ветер и высокие волны в море.



В Атлантическом океане, где бушует ураган "Исайяс", в 430 км к востоку от африканских островов Кабо-Верде сформировалась еще одна тропическая депрессия, которая продвигает на север со скоростью 15 км/час. По сообщениям Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), в ближайшее время она на короткое время усилится до стадии тропического шторма. Если это произойдет, то ему будет присвоено имя "Джозефин", и он станет самым ранним тропическим штормом сезона на букву "J". Пока рекорд принадлежит тропическому шторму "Хосе", сформировавшемуся 22 августа 2005 года. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



