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В Западной Сибири нарастает рекордная жара

ИА "Метеоновости" / 12:41 Воскресенье, 2 августа



В минувшую субботу на Ямало-Ненецкий округ вышел циклон с давлением в центре менее 1005 гПа, где и отметился сильными дождями количеством до 27 мм. Омская область и большая часть Тюменской оказались в его теплом секторе, среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 2-4 градуса.



В первый день августа в Ишиме (Тюменская область) был зафиксирован рекорд температуры, 31.7, что выше предыдущего на градус и продержавшегося с 1999 года.



Сегодня-завтра Омская область, Ханты-Мансийский округ и юг Тюменской области останутся в теплом секторе циклона. С юго-западным, южным ветром продолжится вынос сухого и раскаленного воздуха, и температура днем повысится до 30..35 градусов. А это значит, можно рассчитывать на новые рекорды температуры.



Сухая и жаркая погода обусловит высокую, местами чрезвычайную степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



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