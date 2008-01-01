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Новости погоды


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На Таймыре аномально жарко


ИА "Метеоновости" / 12:56 Воскресенье, 2 августа

  Накануне, циклон, который располагался над Ямало-Ненецким округом, усиленно поставлял очень теплый воздух на Таймыр, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 6-8 градусов. В некоторых районах обновились инструментальные наблюдения за погодой.

Среди рекордсменов Хатанга, где среднесуточное значение превысила климатическую норму на 9 градусов. Новый абсолютный максимум температуры для 1 августа теперь 27.4, что выше предыдущего всего-навсего на 0.1 градуса, пятидесяти пятилетней давности.

Обновились инструментальные наблюдения за погодой и на Мысе Стерлегова (среднесуточная температура превысила многолетние значения на 16 градусов), где воздух разогрелся до 25 градусов, прежний рекорд для 1 августа 17.8 продержался с 1961 года.

Сегодня и в начале новой недели на Таймыре сохранится жаркая погода с температурой днем 20..25 градусов, а значит, могут быть обновлены и абсолютные максимумы. / meteonovosti.ru /
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