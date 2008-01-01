Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
3 августа 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:08 Понедельник, 3 августа

  Предстоящим днём формирование погодных условий в столичном регионе пройдёт под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице составит 21..23 градусов, по области 19..24. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.

Начало недели порадует жителей столицы теплой погодой без дождей, атмосферное давление и содержание кислорода будут в пределах нормы.

Для большинства жителей региона погодные условия будет вполне комфортны.

Однако при ряде заболеваний, при серьезных психологических нагрузках, переутомлении и депрессии, люди гораздо острее реагируют даже на незначительные погодные изменения, усугубляются психоэмоциональные нарушения, чаще обостряются сердечно- сосудистые и вегетативные расстройства.

Не следует забывать, что лето является наиболее благоприятным временем года для восстановления функциональных резервов, повышения защитных сил и общего оздоровления организма, тем более, что это можно делать в условиях привычного климата, не выезжая на юг или на курортное лечение.

Лечебное воздействие воздушных и солнечных процедур, прогулок и дозированных терренкуров на свежем воздухе, водные процедуры ( контрастный душ) или ванны с различными растительными, ароматическими и минеральными добавками активизируют умственную и физическую работоспособность, укрепляют функцию вегетативной нервной системы, улучшают обмен веществ и деятельность сердечно-сосудистой и эндокринной системы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+12
Пн.
3 авг.
+22
Вт.
4 авг.
+24
Ср.
5 авг.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Эль-Кувейт		 -2
Блумфонтейн

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Морено-Валли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100