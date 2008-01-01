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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:08 Понедельник, 3 августа



Предстоящим днём формирование погодных условий в столичном регионе пройдёт под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице составит 21..23 градусов, по области 19..24. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.



Начало недели порадует жителей столицы теплой погодой без дождей, атмосферное давление и содержание кислорода будут в пределах нормы.



Для большинства жителей региона погодные условия будет вполне комфортны.



Однако при ряде заболеваний, при серьезных психологических нагрузках, переутомлении и депрессии, люди гораздо острее реагируют даже на незначительные погодные изменения, усугубляются психоэмоциональные нарушения, чаще обостряются сердечно- сосудистые и вегетативные расстройства.



Не следует забывать, что лето является наиболее благоприятным временем года для восстановления функциональных резервов, повышения защитных сил и общего оздоровления организма, тем более, что это можно делать в условиях привычного климата, не выезжая на юг или на курортное лечение.



Лечебное воздействие воздушных и солнечных процедур, прогулок и дозированных терренкуров на свежем воздухе, водные процедуры ( контрастный душ) или ванны с различными растительными, ароматическими и минеральными добавками активизируют умственную и физическую работоспособность, укрепляют функцию вегетативной нервной системы, улучшают обмен веществ и деятельность сердечно-сосудистой и эндокринной системы. / meteonovosti.ru /



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