|
|
|
Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:08 Понедельник, 3 августа
Предстоящим днём формирование погодных условий в столичном регионе пройдёт под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице составит 21..23 градусов, по области 19..24. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.
Начало недели порадует жителей столицы теплой погодой без дождей, атмосферное давление и содержание кислорода будут в пределах нормы.
Для большинства жителей региона погодные условия будет вполне комфортны.
Однако при ряде заболеваний, при серьезных психологических нагрузках, переутомлении и депрессии, люди гораздо острее реагируют даже на незначительные погодные изменения, усугубляются психоэмоциональные нарушения, чаще обостряются сердечно- сосудистые и вегетативные расстройства.
Не следует забывать, что лето является наиболее благоприятным временем года для восстановления функциональных резервов, повышения защитных сил и общего оздоровления организма, тем более, что это можно делать в условиях привычного климата, не выезжая на юг или на курортное лечение.
Лечебное воздействие воздушных и солнечных процедур, прогулок и дозированных терренкуров на свежем воздухе, водные процедуры ( контрастный душ) или ванны с различными растительными, ароматическими и минеральными добавками активизируют умственную и физическую работоспособность, укрепляют функцию вегетативной нервной системы, улучшают обмен веществ и деятельность сердечно-сосудистой и эндокринной системы. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.