Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
3 августа 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:31 Понедельник, 3 августа

  В столичный мегаполис возвращается тепло. При переменной облачности сколько-нибудь существенных осадков не ожидается. После прохладной ночи днем температура повысится до 21..23 градусов. Поэтому рекорды температуры, как минимальные, так и максимальные останутся на своем месте.

Рекордно низкие значения для 3 августа по-прежнему принадлежат 1911 году, когда воздух остывал до 6.3 градуса. Абсолютный максимум этих суток, 34.8 градуса, останется в 2010 году.

В 1997 году в этот день на Москву вылилось 28.2 мм при месячной норме 77 мм.

В прошлом, 2019 году, 3 августа, было прохладно: утром 11.6, днем 18.7 градуса. Днем прошел дождь, выпало 6 мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+20
Пн.
3 авг.
+22
Вт.
4 авг.
+24
Ср.
5 авг.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Абадан		 0
Ла-Пас

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Висейлия

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100