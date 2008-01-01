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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:31 Понедельник, 3 августа



В столичный мегаполис возвращается тепло. При переменной облачности сколько-нибудь существенных осадков не ожидается. После прохладной ночи днем температура повысится до 21..23 градусов. Поэтому рекорды температуры, как минимальные, так и максимальные останутся на своем месте.



Рекордно низкие значения для 3 августа по-прежнему принадлежат 1911 году, когда воздух остывал до 6.3 градуса. Абсолютный максимум этих суток, 34.8 градуса, останется в 2010 году.



В 1997 году в этот день на Москву вылилось 28.2 мм при месячной норме 77 мм.



В прошлом, 2019 году, 3 августа, было прохладно: утром 11.6, днем 18.7 градуса. Днем прошел дождь, выпало 6 мм. / meteonovosti.ru /



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