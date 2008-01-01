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Новости погоды


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Неделя классной погоды в Москве


ИА "Метеоновости" / 10:47 Понедельник, 3 августа

  Первые два месяца лета погода в Москве отличалась неустойчивостью: то ливни, то грозы, то холодно, то жарко. Август решил реабилитировать столичное лето: на первой рабочей неделе месяца погода ожидается стабильно теплая и сухая!

В понедельник , 3 августа, атмосферное давление достигнет нормы, а в дальнейшие оно будет расти и к концу рабочей недели окажется выше нормы на 6-7 мм рт ст. Погодой будут заправлять антициклоны с запада, в которых циркулирует воздух из раскаленной Европы.

Ночью при слабом ветре и небольшой облачности воздух будет остывать, минимальная температура в столице около 15 градусов, по области местами до 8 градусов. Днем за счет еще летнего солнца воздух прогреется до 25..27 градусов, в центре местами до 29. Средняя суточная температура воздуха приблизится к норме, а в середине недели будет даже выше. И без осадков.

Трудно будет найти человека, кому такая погода не по душе! / meteonovosti.ru /
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