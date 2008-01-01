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В Санкт-Петербурге продолжается "питерское лето"

ИА "Метеоновости" / 11:03 Понедельник, 3 августа



В Санкт-Петербурге середина лета получилась не жаркой и влажной, то есть обычной для Северной столицы. Средняя температура июля (+17,6) почти уложилась в климатическую норму. Дожди были явлением частым, месячное количество осадков (94 мм) заметно превысило климатическую норму (80 мм). Особенно по части увлажнения отличилась третья декада июля, которая принесла две трети суммарного количества влаги - 62 мм. Самый сильный за прошедшую часть летнего сезона дождь (27 мм) прошел 28 июля.



Из-за влияния атлантических циклонов "макушка лета" также не порадовала жаркими деньками, а первые числа августа получились сырыми и прохладными. Подобного сценария погода намерена придерживаться всю первую половину этой недели: в зоне атмосферного фронта будет облачно, прохладно, временами дождь. Во второй половине недели на помощь лету придет антициклон с центром над Прибалтикой - шансов у дождей практически не останется; ночью термометры покажут 13..16, днем станет немного теплее до 22..25 градусов. / meteonovosti.ru /



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