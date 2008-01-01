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Новости погоды


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Рекордные ливни в Ильин день


ИА "Метеоновости" / 11:25 Понедельник, 3 августа

  По народному календарю, 2 августа, Ильин день, редко обходится без грозы и дождя. В этот раз ненастье в виде ливневого дождя обрушилось на Кировскую и Нижегородскую области. В этот день были перекрыты суточные максимумы осадков в Нижнем Новгороде, где выпало 28 мм ( прежний рекорд 20,1 мм в 1974 году) и Кирове, где суточная сумма осадков достигла 48 мм ( прежний максимум 17,4 мм в 1952 году).

Причиной столь мощных дождей стала серия атмосферных фронтов циклона с центром над Коми. 3 августа циклон сместится на север, и погода станет улучшаться. / meteonovosti.ru /
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