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Новости погоды


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Рекордный холод заглянул в Якутию


ИА "Метеоновости" / 11:47 Понедельник, 3 августа

  Накануне, над акваторией моря Лаптевых обосновался антициклон, а его центр приблизился к низовьям Лены. При малооблачной погоде воздух интенсивно остывал и в поселке Восточный (Якутия) 2 августа температура понизилась до рекордно низких значений, до -3.3, предыдущий абсолютный минимум этих суток -2.5 наблюдался более сорока лет тому назад, в 1979 году.

В предстоящие сутки центр циклона переместится на арктическое побережье Якутии. Облаков почти не будет, а потому ночи будут холодными. В ночь на 4 августа на северо-востоке местами до -3 градусов. Рекорд 1970 года с температурой -5.4 градуса, скорее всего, не обновится. / meteonovosti.ru /
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