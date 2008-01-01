

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордный холод заглянул в Якутию

ИА "Метеоновости" / 11:47 Понедельник, 3 августа



Накануне, над акваторией моря Лаптевых обосновался антициклон, а его центр приблизился к низовьям Лены. При малооблачной погоде воздух интенсивно остывал и в поселке Восточный (Якутия) 2 августа температура понизилась до рекордно низких значений, до -3.3, предыдущий абсолютный минимум этих суток -2.5 наблюдался более сорока лет тому назад, в 1979 году.



В предстоящие сутки центр циклона переместится на арктическое побережье Якутии. Облаков почти не будет, а потому ночи будут холодными. В ночь на 4 августа на северо-востоке местами до -3 градусов. Рекорд 1970 года с температурой -5.4 градуса, скорее всего, не обновится. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



