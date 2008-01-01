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По следам тропических циклонов

ИА "Метеоновости" / 12:03 Понедельник, 3 августа



По информации Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), ураган "Исайяс" прошел Багамские острова и у побережья американского штата Флорида ослабел до сильного тропического шторма. Он находится в 100 км к юго-востоку от мыса Канаверал и движется в северном направлении со скоростью 15 км/час. Скорость ветра вблизи центра составляет 110 км/час.



По предварительному прогнозу, "Исайяс" выйдет на сушу 4 августа в Южной Каролине, через Северную Каролину и Вирджинию отправится на северо-восток США.



Исходя из такого сценария, предупреждение о тропическом шторме объявлено в штатах Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролина.



Накануне, 2 августа, в Южно-Китайском море тропический шторм "Синлаку" вышел на сушу в северо-восточной части Вьетнама. Он ослабел до стадии тропической депрессии, которая продолжает продвигаться вглубь материка, поливая дождями, за сутки в стране выпало более 100 мм.



В городе Хайфон ливень привел к подтоплениям на улицах, затруднено автомобильное движение. В городе Халонг, который является административным центром провинции Куангнинь, из-за сильного дождя произошел оползень. / meteonovosti.ru /



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