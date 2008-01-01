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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:23 Понедельник, 3 августа

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,8..22,2 градуса; Северном 19,5..22,6 градуса, Северо-восточном 19,9..20,4 градуса, Восточном 19,8..20,8 градуса, Юго-восточном 19,9..21,6 градуса, Южном 19,1..22,3 градуса, Юго-западном 19,4..20,7 градуса, Западном 19,5..21,1 градуса, Северо-западном 20,1..21,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19,5..20,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 19,4..21,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+20
Пн.
3 авг.
+22
Вт.
4 авг.
+24
Ср.
5 авг.
+26
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Абадан		 0
Ла-Пас

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Висейлия

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