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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:23 Понедельник, 3 августа



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,8..22,2 градуса; Северном 19,5..22,6 градуса, Северо-восточном 19,9..20,4 градуса, Восточном 19,8..20,8 градуса, Юго-восточном 19,9..21,6 градуса, Южном 19,1..22,3 градуса, Юго-западном 19,4..20,7 градуса, Западном 19,5..21,1 градуса, Северо-западном 20,1..21,4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19,5..20,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 19,4..21,8 градуса. / meteonovosti.ru /



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