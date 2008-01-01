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Западная Сибирь - территория рекордов

ИА "Метеоновости" / 12:41 Понедельник, 3 августа



Накануне над Ямало-Ненецким округом располагался циклон, который поливал сильными и очень сильными дождями. В Салехарде 2 августа выпало максимальное суточное количество осадков 26.5 мм, предыдущий рекорд для этого дня 14.5 мм наблюдался в 1914 году.



Омская и Тюменская области находились в теплом секторе этого циклона, среднесуточная температура превысила многолетние значения на 3-5, а местами и на 6-7 градусов. В некоторых населенных пунктах температура повышалась до рекордных значений.



Второй день подряд фиксируется рекордно высокая температура в Ишиме (Тюменская область), 2 августа столбик термометра добрался до отметки 35.6, что выше предыдущего на 3.3 градуса наблюдавшегося в 1949 году. В Тобольске (Тюменская область) было 33.3, прежний абсолютный максимум 31.5 градуса зафиксирован в 2001 году. В Тюмень обновился рекорд температуры 2001 года, 33.7, новый для 2 августа 35.2 градуса.



Рекордно высокие температуры наблюдались и в Омской области. В Омске воздух раскалился до 36.7, предыдущий абсолютный максимум 32.5 градуса продержался с 1902 года. В Таре (Омская область) обновился рекорд температуры 1998 года 30.4, новый теперь 33.3 градуса. В населенном пункте Одесское (Омская область) 2 августа было 36.3, что выше прежнего на 4.1 градуса почти семидесятилетней давности. / meteonovosti.ru /



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