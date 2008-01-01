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На юге Дальнего Востока дожди не стихают
ИА "Метеоновости" / 13:06 Понедельник, 3 августа
Через южные районы Дальнего Востока один за другим перемещаются циклоны, за ними тянутся атмосферные фронты.
Накануне в Приморском крае прошли сильные дожди, выпало до 20 мм, ветер усиливался в порывах до 21 м/с. В Хабаровском крае сильный дождь количеством до 19 мм, сопровождался грозой. В ночь на 3 августа на Амурскую область обрушился сильный дождь, выпало до 30 мм.
Очередной атмосферный вихрь на подходе к южным районам региона. В Амурской области во второй половине понедельник дня опять дожди, в Хабаровском крае они будут носить ливневый характер. В ночь на вторник зона дождей, местами сильных охватит весь юг Дальнего Востока, с грозами, в Приамурье ветер усилится в порывах 15-17 м/с. Днем дожди ослабеют, перейдут в разряд кратковременных. В среду-четверг вновь ливни, а в восточной половине Приморского края сильные. / meteonovosti.ru /
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