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О погоде в Москве вечером

ИА "Метеоновости" / 14:38 Понедельник, 3 августа



Погоду в столичном регионе будет определять северная периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 18..20 градусов, по области 17..20. Ветер юго-западный, 3-8м/с. Относительная влажность воздуха 45-50%. / meteonovosti.ru /



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