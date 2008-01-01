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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 14:38 Понедельник, 3 августа
Погоду в столичном регионе будет определять северная периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 18..20 градусов, по области 17..20. Ветер юго-западный, 3-8м/с. Относительная влажность воздуха 45-50%. / meteonovosti.ru /
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