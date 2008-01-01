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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:16 Вторник, 4 августа

  Предстоящий день обещает быть одним из череды тёплых деньков этой недели. Погожий антициклон обеспечит жителей столичного региона комфортом и солнцем.

По сведениям столичных синоптиков сегодня 4 августа при переменной облачности осадков не предвидится. Максимальная температура воздуха в Москве составит 24..26 градусов, в Подмосковье 21..26. Наиболее жаркий период, с температурой выше 25 градусов придётся на послеобеденные часы, с 13 до 18, будьте аккуратнее, находясь на открытом солнце! Ветер юго-западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление подрастет и окажется выше многолетних значений на 5 единиц, влажность воздуха уменьшится.

В целом, погода индифферентная, с близкими к климатической норме метеопараметрами. Кислородный режим благоприятный. Для метеочувствительных людей, особенно с симптомами кислородной недостаточности, эндокринными нарушениями, с ослабленными адаптационными и терморегуляторными механизмами это комфортные погодные условия. Этим летом многие не смогли уехать на курорты, поэтому даже в привычном климате Подмосковья, парках и зонах отдыха Москвы можно полноценно отдохнуть. Еще древнегреческие врачи писали: "...врач лечит, природа исцеляет", поэтому активный отдых, программы активного долголетия, занятия спортом и закаливающие процедуры в виде дозированных солнечных и воздушных ванн, скандинавская ходьба и дыхательная гимнастика помогут укрепить здоровье, повысить сопротивляемость организма и уменьшить зависимость от погодных капризов.

Геомагнитный фон 4 августа прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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