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Московский воздух остывает по-разному

ИА "Метеоновости" / 07:04 Вторник, 4 августа



В утренние часы 4 августа температура воздуха в разных районах Москвы различалась почти в два раза. Так в центре города, минимальная температура была около 16 градусов, а в Кузьминках, Бутово и на отдельных участках МКАД воздух остыл до 8-9 градусов.



В Подмосковье самыми холодными оказались восточные районы : в Чурустях было всего 6 градусов, в Серебряных Прудах 7,2 градуса, в Луховицах 8,4 градуса.



В северных районах Московской области было теплее: в Клину 11,9 градуса, в Волоколамске 11 градусов.



Такие различия в температуре происходят не только за счет рельефа местности, но из-за различия во влажности верхнего слоя почвы. Сухая почва больше теряет тепла за счет радиационного выхолаживания. / meteonovosti.ru /



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