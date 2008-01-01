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Новости погоды


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Московский воздух остывает по-разному


ИА "Метеоновости" / 07:04 Вторник, 4 августа

  В утренние часы 4 августа температура воздуха в разных районах Москвы различалась почти в два раза. Так в центре города, минимальная температура была около 16 градусов, а в Кузьминках, Бутово и на отдельных участках МКАД воздух остыл до 8-9 градусов.

В Подмосковье самыми холодными оказались восточные районы : в Чурустях было всего 6 градусов, в Серебряных Прудах 7,2 градуса, в Луховицах 8,4 градуса.

В северных районах Московской области было теплее: в Клину 11,9 градуса, в Волоколамске 11 градусов.

Такие различия в температуре происходят не только за счет рельефа местности, но из-за различия во влажности верхнего слоя почвы. Сухая почва больше теряет тепла за счет радиационного выхолаживания. / meteonovosti.ru /
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