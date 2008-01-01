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Новости погоды
Южный циклон заливает альпийские страны
ИА "Метеоновости" / 08:11 Вторник, 4 августа
Над севером Италии обосновался циклон. Зажатый с запада и востока антициклонами, он поливает дождями страны альпийского региона. Сильные дожди прошли на западе Австрии, в городе Брегенц выпало 68 мм, в Линзе 37 мм. Дожди прошли и в Швейцарии, до 40 мм, в Женеве выпало 12мм. Досталось от циклона и северу Италии, в Бергамо за сутки выпало 32 мм, что составляет почти четверть месячной нормы.
В ближайшие сутки центр циклона сместится на восток, и в зоне ненастья окажутся Словения и Хорватия. В Австрии и Швейцарии погоду улучшит антициклон с центром над Германией. / meteonovosti.ru /
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