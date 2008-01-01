Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
4 августа 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Южный циклон заливает альпийские страны


ИА "Метеоновости" / 08:11 Вторник, 4 августа

  Над севером Италии обосновался циклон. Зажатый с запада и востока антициклонами, он поливает дождями страны альпийского региона. Сильные дожди прошли на западе Австрии, в городе Брегенц выпало 68 мм, в Линзе 37 мм. Дожди прошли и в Швейцарии, до 40 мм, в Женеве выпало 12мм. Досталось от циклона и северу Италии, в Бергамо за сутки выпало 32 мм, что составляет почти четверть месячной нормы.

В ближайшие сутки центр циклона сместится на восток, и в зоне ненастья окажутся Словения и Хорватия. В Австрии и Швейцарии погоду улучшит антициклон с центром над Германией. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+22
Вт.
4 авг.
+24
Ср.
5 авг.
+26
Чт.
6 авг.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Доха		 -6
Червиния

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Мюриета

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100