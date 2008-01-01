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Новости погоды


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Жара не торопится покидать Урал


ИА "Метеоновости" / 09:28 Вторник, 4 августа

  В течение нескольких дней Урал изнывает от сильной жары, среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 7-8 градусов. Накануне, 2 августа, в Челябинской области воздух разогревался до 36, в Курганской до 37 градусов. В некоторых населенных пунктах Южного Урала температура достигала рекордных значений.

Среди рекордсменов Троицк (Челябинская область), где температура 2 августа повысилась до 35.8, предыдущий абсолютный максимум 35.4 градуса наблюдался в 1937 году.

В Шадринске (Курганская область) 2 августа столбик термометра добрался до отметки 36.2, что выше предыдущего на 0.8 градуса зафиксированного в 2001 году, 3 августа - новый рекорд, 35.9 градуса. В Кургане новый абсолютный максимум для 2 августа 36.9, прежний 35.7 градуса наблюдался в 1949 году, не обошлось без рекорда и 3 августа, 36.6 градуса. Даже рекорд жаркого 2010 года остался позади. Тогда термометры показали 35.1 градуса. .

В предстоящие два-три дня на Южном Урале сохранится аномально жаркая погода, а значит, без рекордов не обойдется. / meteonovosti.ru /
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