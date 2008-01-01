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В Приволжском округе ожидаются дожди, грозы и похолодание

ИА "Метеоновости" / 09:40 Вторник, 4 августа



В конце прошедшей недели насыщенный влагой южный циклон прошел через Приволжский округ. Атмосферный вихрь принес ливни, грозы, шквалистый ветер до 20 м/с. По количеству выпавших осадков округ давал фору южным районами Европейской России, где также разыгралось ненастье. Местами дожди были проливными: днем 1 августа на населенный пункт Карабулак Саратовской области вылилось 54 мм осадков, в Йошкар-Оле за сутки 2 августа выпала почти месячная норма небесной влаги - 51 мм.



На этой неделе погода в Приволжском округе останется неустойчивой, в зоне атмосферных фронтов ожидаются дожди, грозы, местами сильные. При грозе шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с, возможен град. С северо-запада будет усиливаться антициклон, с юго-востока "поджимать" циклон над Казахстаном, в некоторых районах возможен сильный северо-восточный ветер. Максимальная температура в ближайшие дни +19..+24, местами на юге до +33. В конце недели после прохождения холодного атмосферного фронта дневная температура понизится +16..+19, на юге до +24..+27. / meteonovosti.ru /



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