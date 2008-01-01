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Новости погоды
На Новой Земле бушуют ветра
ИА "Метеоновости" / 11:56 Вторник, 4 августа
Малые Кармакулы - полярная станция, известная сильными ветрами. Штормовые, и даже ураганные ветры здесь случаются часто. Не стал исключением и минувший день, 3 августа. Южный остров архипелага оказался на пути следования атмосферных фронтов североатлантического циклона. Прошел дождь, а ветер в порывах усиливался до штормового - 29 м/с. В ближайшие дни циклонический вихрь сохранит влияние на Новой Земле. Пройдут дожди, на Южном острове снова не обойдется без порывистого ветра. Температура воздуха немного понизится. / meteonovosti.ru /
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