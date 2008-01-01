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На Приморье идет тайфун

ИА "Метеоновости" / 12:30 Вторник, 4 августа



Циклоны идут чередой через Приморский край. Не успел один вихрь покинуть территорию, как ему на смену уже спешит другой. Атмосферные фронты циклонов портят в регионе погоду. Именно с ними здесь связаны обильные осадки и порывистый ветер. 3 и ночью 4 августа в Приморском крае прошли сильные грозовые дожди. Количество выпавших за неполные сутки осадков в различных районах оценивается от 26 до 61 мм. Грозовые дожди сопровождались порывами ветра. Но стихия на достигнутом не остановится. Жителей Приморского края ждет очередное испытание. На акваторию Японского моря выйдет тропический циклон, бывший тайфун Hagupit. Сильные дожди ожидаются в Приморье уже 5 августа, а 6 и 7 августа в регион придут ливневые дожди, грозы и порывистый ветер. Ожидается частичное подтопление. Названы районы, которые больше всего могут пострадать от ливней: это Октябрьский и Михайловский районы, Уссурийский городской округ. В группе риска восточное и юго-восточное побережье. При этом отмечается, что ливни будут идти не повсеместно. Но такова особенность ливней. Где-то выпадет месячная норма осадков, а на расстоянии нескольких километров пройдет небольшой дождь. По предварительным расчетам, количество осадков может достигнут 80 мм за 6 часов, а это уже опасное явление. Ливни будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. У берегов Приморского края высота волн достигнет 3-4 м. В бухтах ожидается сильный накат - бурное продвижение волн на берег. На реках ожидаются дождевые паводки. Уровень воды может подняться на 1-1,4 м, а при таком развитии событий подтопления низин избежать не получится. В Приморском крае до 8 августа действует штормовое предупреждения. Жителям и гостям края рекомендовано воздержаться от посещения пляжей, поездок на охоту и рыбалку. А лучше всего переждать непогоду дома. / meteonovosti.ru /



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