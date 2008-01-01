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Небывалое тепло на севере Сибири

ИА "Метеоновости" / 14:10 Вторник, 4 августа



На Урале и на большей части территории Сибири сохраняется положительная температурная аномалия. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные значения на 2-4, а в северных районах и на 8 градусов. Поступают данные о новых температурных рекордах. 3 августа 30 градусов и выше показали термометры в Ханты-Мансийском округе, на Урале и на юге Западной Сибири. Есть рекорды и севере. Но острове Визе воздух прогрелся до 6,1 градуса. Ранее, в 1961 году, температура воздуха была 5,4 градуса. 11,1 градуса показал термометр на острове Голомянном. Позади остался рекорд 1999 года, когда столбик термометра остановился на отметке +9 градусов.



В ближайшие дни северные районы Сибири останутся в теплом секторе циклона. Положительная аномалия температуры сохранится. Впереди новые рекорды. / meteonovosti.ru /



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