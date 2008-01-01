Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
4 августа 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Небывалое тепло на севере Сибири


ИА "Метеоновости" / 14:10 Вторник, 4 августа

  На Урале и на большей части территории Сибири сохраняется положительная температурная аномалия. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные значения на 2-4, а в северных районах и на 8 градусов. Поступают данные о новых температурных рекордах. 3 августа 30 градусов и выше показали термометры в Ханты-Мансийском округе, на Урале и на юге Западной Сибири. Есть рекорды и севере. Но острове Визе воздух прогрелся до 6,1 градуса. Ранее, в 1961 году, температура воздуха была 5,4 градуса. 11,1 градуса показал термометр на острове Голомянном. Позади остался рекорд 1999 года, когда столбик термометра остановился на отметке +9 градусов.

В ближайшие дни северные районы Сибири останутся в теплом секторе циклона. Положительная аномалия температуры сохранится. Впереди новые рекорды. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+24
Ср.
5 авг.
+25
Чт.
6 авг.
+26
Пт.
7 авг.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Дизфуль		 -4
Червиния

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Шилин-Хото

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100