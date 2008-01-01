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В Курганской области горят леса

ИА "Метеоновости" / 14:44 Вторник, 4 августа



Аномальная жара и сушь - таковы причины высокой, а в отдельных районах Урала и юга Сибири чрезвычайной пожароопасности. Уже 3 августа в Курганской области вспыхнули лесные пожары. 4 августа запах гари и дым проникли даже в города. До середины месяца вводится запрет на посещение лесов. Пожары активно тушат, но дыма из-за этого становится больше. Высокая пожарная опасность сохранится в регионе до 7 августа. Ожидается малооблачная погода без осадков. Днем по-прежнему очень жарко, до +36 градусов, что превышает норму на 5-6 градусов. Ближе к концу недели атмосферные фронты циклона принесут на Урал долгожданные осадки и прохладу. / meteonovosti.ru /



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