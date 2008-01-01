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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:25 Среда, 5 августа

  Предстоящим днем в столице и области удержится жаркая и солнечная погода. Поддержит ее обширный антициклон. При переменной облачности обойдется без осадков. В послеполуденные часы воздух в Москве прогреется до 25..27, по области до 22..27 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 752 мм рт ст. Относительная влажность около 40%.

В столичном мегаполисе по летнему теплая и солнечная погода с низкой влажность и повышенным атмосферным давлением. Содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже нормы, т.е. в дневные часы могут формироваться условия внешней гипоксии. Метеочувствительные люди с бронхо-легочными заболеваниями, ишемической болезнью сердца, перенесенными сосудистыми нарушениями с явлениями кислородной недостаточности, которые плохо переносят жару, могут почувствовать себя не комфортно, возможны симптомы недомогания, головные боли, головокружение, чувство "нехватки" воздуха и одышка, скачки артериального давления (внезапное повышение или понижение).

Следует контролировать артериальное давление, принимать рекомендованные врачом лекарства, стараться избегать душных помещений. / meteonovosti.ru /
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