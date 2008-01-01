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Ураган "ISAIAS" вышел на сушу

ИА "Метеоновости" / 06:17 Среда, 5 августа



Ураган "ISAIASвышел на восток США и ослабел до уровня тропического шторма, скорость ветра уменьшилась до 27м/, порывы 33м/с. Тропический шторм продолжает двигаться по прибрежным районам США в сторону Канады. Лишь 7 августа он прекратит существование. За прошедшие сутки на побережье США прошли сильнейшие дожди, выпадало до 130 мм осадков.



Проливные дожди привели к наводнениям в нескольких штатах США. От сильного ветра и торнадо пострадали дома, повалено много деревьев. Пока известно о 4 погибших, есть раненые. 2 человека погибли в результате падения деревьев в городе Нью-Йорк и штате Мэриленд, торнадо у города Уиндзор штата Северная Каролине унес жизни 2 человек. Возникли серьезные проблемы с электроснабжением.



И власти Канады готовятся к приходу этого еще довольно мощного циклона, который "затухнет" лишь на широте 54 градуса севера. / meteonovosti.ru /



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