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Дождливая погода на курортах Балтики завершается

ИА "Метеоновости" / 08:45 Среда, 5 августа



Погода в начале августа на курортах Балтики выдалась ветреной и дождливой. Прохождение серии холодных фронтов через Калининградскую область и страны Балтии сопровождалось сильным ветром и дождями различной интенсивности.



За сутки 4 августа на курорт Пионерский в Калининградской области выпало 17 мм осадков, в Литве до 18 мм, в Латвии до 10 мм. Ветер поднял волну, местами в Калининградской области наблюдался сгон теплой воды, и температура воздуха понизилась до 17..19 градусов, что нарушило купальный сезон.



5 августа атмосферное давление на всем балтийском побережье станет расти, антициклон разгонит облака, температура воздуха превысит отметку 20 градусов, а в последующие дни воздух прогреется и 25 градусов. Температура воды вернется к отметке 18 градусов.



Курортный сезон продолжится! / meteonovosti.ru /



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