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Новости погоды


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Из летописи московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:37 Среда, 5 августа

  Жаркое лето вернулось в столицу. Температура воздуха днем 25..27 градусов, а ночью 12..14. И если за городом такая температура вполне комфортная, то в условиях города воспринимается как жаркая. Хотя такое значение в пределах климатической нормы. Но так бывает не всегда. В 1960 году под утро 5 августа воздух остыл до 5,6 градуса. С тех пор таких холодов в это время не случалось. А жаркий 2010 год запомнился рекордом максимальной температуры, +36,6 градуса. 2010 год был щедр на рекорды. В августе целых 9 новых значений вошло в климатический справочник. Случались в этот день и ливневые дожди. До 50,3 мм небесной влаги вылилось на московскую землю в 1919 году. А месячная норма составляет 77 мм. Грозы гремели в 1977 году.

В прошлом, 2019 году, день был холодным. Температура воздуха не дотянула до нормы почти 8 градусов! Погода больше напоминала сентябрьскую. Ночью термометры показали 6,7 градуса, днем 14,9. Прошел дождь, выпало до 3 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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