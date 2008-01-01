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Крым встретит курортной погодой

ИА "Метеоновости" / 09:46 Среда, 5 августа



Если вы - отпускник, и вас терзают муки выбора места предстоящего отдыха, обратите внимание на Крым. На периферии антициклона на полуострове установилась по-настоящему курортная погода - солнечная, сухая и жаркая, в начале этой недели температура воздуха днем немного превышала +30. При этом температура морской воды заметно выше, чем температура воздуха ночью - море прогрелось до 23-25 градусов.



Антициклональный характер погоды прогнозируется и в ближайшей перспективе. До окончания недели преобладающая температура ночью 17..22, днем ожидается 29..32 градуса, но устойчивый северо-восточный ветер все-таки сгладит ощущение жары. По предварительным прогнозам, до середины августа погода существенно не изменится, и курорты Крыма будут радовать отдыхающих солнцем, теплым морем и отсутствием осадков. / meteonovosti.ru /



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