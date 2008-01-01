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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:20 Суббота, 3 октября



Центральный месяц осени стартовал в Москве с очень теплой погоды. Благодаря обширному антициклону, установившемуся на европейской территории России еще в сентябре, дни стоят теплые и сухие. Субботний день также не подведет москвичей и жителей Подмосковья с погодой. При малооблачном небе осадков не ожидается, а максимальная температура в дневные часы приблизится к двадцатиградусной отметке. Среднесуточная температура предполагается выше нормы более чем на 5 градусов.



Но даже при таких температурных аномалиях рекордных значений температуре не достичь. Самый теплый этот день отмечался в далеком 1915 году, когда максимальная температура повысилась до +24 градусов.



А в 1886 году в это время уже утвердились морозы. В ночь на 3 октября температура понизилась до -5.1 градуса, что стало суточным рекордом.



Сильными осадками отметился этот день в 1952 году, на московскую землю вылилось 21.3 мм небесной влаги, что больше одной трети от месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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