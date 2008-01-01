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Новости погоды


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На арктических островах Якутии сохраняется рекордное тепло


ИА "Метеоновости" / 11:04 Суббота, 3 октября

  Октябрь продолжил традиции ушедшего теплого сентября, удерживая аномально теплую погоду в арктических районах Якутии, где среднесуточная температура воздуха остается выше климатической нормы на 7 градусов.

Второй день подряд на самом большом острове Коте́льный, который входит в архипелаг Новосибирских островов, открытых в 1773 году русским купцом Иваном Ляховым, температура бьет рекорды.

Накануне, 2 октября был установлен новый абсолютный максимум температуры 2.8, что выше предыдущего на 0.9 градуса, продержавшегося с 2019 года.

В предстоящие пару-тройку дней Новосибирские острова останутся в передней части обширного циклона. При облачной погоде пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег, местами поземок, дымка, с юго-западным ветром, в порывах до 23 м/с, продолжится вынос очень теплого воздуха, а значит можно рассчитывать на рекордно высокие температуры. / meteonovosti.ru /
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