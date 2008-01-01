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Новости погоды
О тропических циклонах северного полушария
ИА "Метеоновости" / 11:48 Суббота, 3 октября
На востоке Тихого океана сформировался очередной тропический шторм, получивший название "MARIE" и достигший стадии урагана.
3 октября на 6 часов по московскому времени в центре "MARIE" давление понизилось до 948 гПа, скорость ветра достигает 213 км/час с порывами до 260 км/час. Продвигается на северо-запад со скоростью 4 метра в секунду.
По мере продвижения урагана "MARIE", над прохладными водами океана он начнет ослабевать и к середине будущей недели он станет тропическим штормом, скорость ветра вблизи центра составит 55 с порывами 75 км/час.
Лидер по производству тропических циклонов в нынешнем сезоне - Атлантический океан, тоже не остался в стороне. На его просторах сформировался тропический шторм "GAMMA".
3 октября в 6 часов по московскому времени давление в центре составляет 998 гПа, скорость ветра 64 с порывами более 80 км/час. Он продвигается на северо-запад со скорость 4 м/с.
По предварительным расчетам, стадии сильного тропического шторма "GAMMA" не достигнет. / meteonovosti.ru /
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