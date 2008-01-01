

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О тропических циклонах северного полушария

ИА "Метеоновости" / 11:48 Суббота, 3 октября



На востоке Тихого океана сформировался очередной тропический шторм, получивший название "MARIE" и достигший стадии урагана.



3 октября на 6 часов по московскому времени в центре "MARIE" давление понизилось до 948 гПа, скорость ветра достигает 213 км/час с порывами до 260 км/час. Продвигается на северо-запад со скоростью 4 метра в секунду.



По мере продвижения урагана "MARIE", над прохладными водами океана он начнет ослабевать и к середине будущей недели он станет тропическим штормом, скорость ветра вблизи центра составит 55 с порывами 75 км/час.



Лидер по производству тропических циклонов в нынешнем сезоне - Атлантический океан, тоже не остался в стороне. На его просторах сформировался тропический шторм "GAMMA".



3 октября в 6 часов по московскому времени давление в центре составляет 998 гПа, скорость ветра 64 с порывами более 80 км/час. Он продвигается на северо-запад со скорость 4 м/с.



По предварительным расчетам, стадии сильного тропического шторма "GAMMA" не достигнет. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



