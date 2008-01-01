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Новости погоды


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На севере Камчатки рекордно тепло, на юге - сильные дожди


ИА "Метеоновости" / 12:15 Суббота, 3 октября

  В последний рабочий день уходящей недели погода одарила рекордным теплом Корякский автономный округ Камчатского края. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на два с небольшим градуса.

Но и этого оказалось вполне достаточно, в Апуке (село, которое находится в Олюторском районе Камчатского края) был обновлен абсолютный максимум для 2 октября. Новый рекорд температуры 12.6, предыдущий 11.3 градуса наблюдался в 1981 году. До начала будущей на севере Камчатки сохранится теплая погода, поэтому велика вероятность новых рекордов. Однако, свои коррективы может внести циклон, который во вторник, 6 октября, нагрянет с дождями разной интенсивности и продолжительности, местами они будут сильные, да еще и при ветре до 20 м/с, но температура ожидается высокой, 8..13 градусов.

Южная половина Камчатского края находится на пути циклон, которые поднимаются из южных районов Дальнего Востока. Воскресный день обещает быть теплым и солнечным. В начале новой недели, с приближением циклона, увеличится облачность и в южной половине края, включая Петропавловск-Камчатский, начнутся дожди, на юго-западных побережьях ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с.

Основной удар циклона придется на вторник, 6 октября, дожди, местами сильные будут идти весь день, сохранится и сильный ветер до 20 м/с. / meteonovosti.ru /
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