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В Чите за два дня октября перевыполнена норма осадков

ИА "Метеоновости" / 12:36 Суббота, 3 октября



Активный циклон, который перемещался через Забайкалье, местами отметился сильными дождями в Забайкальском крае. За сутки 2 октября в Чите вылилось рекордное количество осадков, 14 мм. Предыдущий рекорд 12 мм наблюдался в 1964 году.



Всего с начала октября в городе уже выпало 19 мм при норме 9 мм, то есть 211% от нормы. / meteonovosti.ru /



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