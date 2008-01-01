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Новости погоды


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В Чите за два дня октября перевыполнена норма осадков


ИА "Метеоновости" / 12:36 Суббота, 3 октября

  Активный циклон, который перемещался через Забайкалье, местами отметился сильными дождями в Забайкальском крае. За сутки 2 октября в Чите вылилось рекордное количество осадков, 14 мм. Предыдущий рекорд 12 мм наблюдался в 1964 году.

Всего с начала октября в городе уже выпало 19 мм при норме 9 мм, то есть 211% от нормы. / meteonovosti.ru /
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