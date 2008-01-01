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Шторм "Алекс" атакует Зарубежную Европу

ИА "Метеоновости" / 12:57 Суббота, 3 октября



На прошлой неделе, в конце сентября, наши зарубежные коллеги пристально наблюдали за штормом, который назвали "Алекс". По расчетам Météo-France, он должен добраться до северо-запада Франции вечером 1 октября, где порывы ветра могут достигнуть 100-120 км/час, на побережье - 140 км/час.



2 октября шторм "Алекс" обрушился на запад Франции ураганным ветром. Максимальный порыв ветра 186 км/час зафиксирован на острове Бель-Иль. Повалено много деревьев, повреждены дома. В регионе Бретань без света остались 100 тысяч домов. Здесь продолжает действовать предупреждение о ветре порывами 100-110 км/час и сильных дождях. Проливные дожди обрушились на юго-восток Франции и стали причиной наводнения. Самая сложная обстановка сложилась в департаменте Приморские Альпы, где объявлен "красный" уровень опасности, так как может выпасть от 300 до 450 мм осадков. Здесь объявлен "красный" уровень опасности.



Зона сильных дождей накрыла север Испании и юг Англии. 3-4 октября ненастье прогнозируется и в Ирландии. / meteonovosti.ru /



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