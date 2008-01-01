Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
4 октября 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 06:55 Воскресенье, 4 октября

  Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 18..20, по области 15..20 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 759 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 40%.

Погода все еще балует теплом и солнцем, днем температура в столице будет 18..20 градусов, осадки маловероятны, кислородный режим благоприятный.

Для метеочувствительных людей нагрузочным внешним фактором остается высокое атмосферное давление. Недомогание и симптомы ухудшения самочувствия могут развиваться при артериальной гипертонии или гипотонии, нейроциркуляторной астении, мигрени и вегетативных дисфункциональных расстройствах.

Контроль артериального давления, медикаментозная коррекция при появлении симптомов ухудшения самочувствия, свежий воздух и другие домашние методы помогут снизить проявления метеопатических реакций.

Геомагнитный фон 4 октября ожидается спокойный. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+18
Пн.
5 окт.
+18
Вт.
6 окт.
+18
Ср.
7 окт.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Абадан		 -9
Юрты

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Помона

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100