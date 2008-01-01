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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:55 Воскресенье, 4 октября



Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 18..20, по области 15..20 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 759 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 40%.



Погода все еще балует теплом и солнцем, днем температура в столице будет 18..20 градусов, осадки маловероятны, кислородный режим благоприятный.



Для метеочувствительных людей нагрузочным внешним фактором остается высокое атмосферное давление. Недомогание и симптомы ухудшения самочувствия могут развиваться при артериальной гипертонии или гипотонии, нейроциркуляторной астении, мигрени и вегетативных дисфункциональных расстройствах.



Контроль артериального давления, медикаментозная коррекция при появлении симптомов ухудшения самочувствия, свежий воздух и другие домашние методы помогут снизить проявления метеопатических реакций.



Геомагнитный фон 4 октября ожидается спокойный. / meteonovosti.ru /



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