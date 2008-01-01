

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:43 Воскресенье, 4 октября



Воскресный день подарит жителям московского мегаполиса еще один солнечный и теплый день, после полудня воздух прогреется до 16..18 градусов и без осадков. Но для обновления рекордно высоких значений этого не достаточно.



Поэтому самая низкая температура для 4 октября останется за прошлым веком, 1907 годом, когда в ранние утренние часы воздух прихватывал небольшой морозец до -4.7 градуса. По-летнему теплый день с температурой 23.2 градуса по-прежнему принадлежит 1915 году.



В 1994 году в этот день выпало почти 50% от месячной нормы, 23.7 мм (норма 59 мм).



В прошлом, 2019 году, этот день был теплым, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму почти на 4 градуса. Температура в течение суток была примерно одна и та же: ночью 13.2, днем 13.3 градуса. Прошли небольшие дожди, за сутки выпало 4 мм осадков. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



