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Воскресенье
4 октября 2020
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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:43 Воскресенье, 4 октября

  Воскресный день подарит жителям московского мегаполиса еще один солнечный и теплый день, после полудня воздух прогреется до 16..18 градусов и без осадков. Но для обновления рекордно высоких значений этого не достаточно.

Поэтому самая низкая температура для 4 октября останется за прошлым веком, 1907 годом, когда в ранние утренние часы воздух прихватывал небольшой морозец до -4.7 градуса. По-летнему теплый день с температурой 23.2 градуса по-прежнему принадлежит 1915 году.

В 1994 году в этот день выпало почти 50% от месячной нормы, 23.7 мм (норма 59 мм).

В прошлом, 2019 году, этот день был теплым, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму почти на 4 градуса. Температура в течение суток была примерно одна и та же: ночью 13.2, днем 13.3 градуса. Прошли небольшие дожди, за сутки выпало 4 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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